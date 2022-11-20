ВФУ обстреляли Горловку, ранена мирная жительница

Украинские боевики ранили еще одну мирную жительницу Горловки (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики обстреляли Калининский район Горловки, в результате чего ранение получила мирная жительница. Также поврежден жилой дом и автомобиль. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Калининском районе Горловки по улице Мамедова ранена мирная жительница 1979 года рождения, — отметили в ведомстве.

Также зафиксированы разрушения домов. На улице Мамедова, 17 повреждены кровля и остекление жилого дома, а на Мамедова, 9 — автомобиль.

Тем временем СЦКК подчеркнули, что в Кировском районе Макеевки повреждены частные жилые дома и автомобиль на улицах Карла Маркса и Котовского. Кроме того, в Донецкой Народной Республике обесточены 14 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остаются бытовые абоненты поселков Землянки и частично Ясиновки.

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