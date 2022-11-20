Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 ноября 2022 16:01

ВФУ обстреляли Горловку, ранена мирная жительница

Под ударом оказался Калининский район города
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики ранили еще одну мирную жительницу Горловки (архивное фото)

Украинские боевики ранили еще одну мирную жительницу Горловки (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики обстреляли Калининский район Горловки, в результате чего ранение получила мирная жительница. Также поврежден жилой дом и автомобиль. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Калининском районе Горловки по улице Мамедова ранена мирная жительница 1979 года рождения, — отметили в ведомстве.

Также зафиксированы разрушения домов. На улице Мамедова, 17 повреждены кровля и остекление жилого дома, а на Мамедова, 9 — автомобиль.

Тем временем СЦКК подчеркнули, что в Кировском районе Макеевки повреждены частные жилые дома и автомобиль на улицах Карла Маркса и Котовского. Кроме того, в Донецкой Народной Республике обесточены 14 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остаются бытовые абоненты поселков Землянки и частично Ясиновки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики обстреляли Ж/Д станцию в Иловайске

Жертв, к счастью, удалось избежать (подробнее)