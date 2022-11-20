Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Павловке

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики открыли огонь по населенному пункту Павловка в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— ВФУ обстреляли Павловку, ранены два человека. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, — отметили в Штабе.

Тем временем украинские боевики вновь открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела произошло попадание в ангар завода алюминиевых профилей с последующим возгоранием. В одном частном доме района повреждены кровля, фасад, остекление. Возле дома пострадала хозяйственная постройка. Кроме того, ВФУ вновь обстреляли Киевский район Донецка. По нему в 16:40 из Орловки было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

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