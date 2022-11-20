В Мариуполе открылась выставка с картинами художников Донбасса

Экспозиция находится в музее имени А. И. Куинджи. Фото: t.me/glavamariupol

В Мариуполе открылась выставка «Без границ. Художники Донбасса», организованная при помощи арт-кластера «Таврида» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, а также правительств ДНР и ЛНР. Посетить выставку можно в художественном музее имени А. И. Куинджи до следующих выходных. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Работы молодых художников выполнены в разных техниках. Они отражают широкий спектр чувств и эмоций, которые испытывает творческая молодежь новых субъектов Российской Федерации. Думаю, каждый мариуполец найдет свой смысл в этих картинах и унесет с собой частичку добра в сердце, — отметил мэр.

Иващенко подчеркнул, что организовать экспозицию в Мариуполе было очень непросто. Отдел культуры городской администрации приложил все усилия к тому, чтобы работы художников Донбасса смогли увидеть жители города.

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