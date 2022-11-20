Украинские боевики обстреляли Ж/Д станцию в Иловайске

Повреждения получил объект ГП «Тяговая подстанция Иловайск». Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли железнодорожную станцию в Иловайске с применением РСЗО M142 HIMARS. Военные эксперты СЦКК ДНР выяснили направление огня и установили ответственных лиц. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Курахово. Это зона ответственности 68 отдельной егерьской бригады, — подчеркнули в СЦКК.

В ведомстве добавили, что обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с украинскими боевиками терроризировать мирных граждан и уничтожать инфраструктуру Республики. В результате обстрела зафиксированы повреждения ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» вокзал «Иловайск».

Напомним, что за сутки украинские боевики обстреляли девять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив 115 различных боеприпасов.

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