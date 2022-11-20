ВФУ обстреляли Кременную, погиб мирный житель

Украинские боевики продолжают убивать мирных жителей Донбасса. Фото: архив КП

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике. В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел около 08.00 по населенному пункту Кременная с применением РСЗО HIMARS. По городу была выпущена одна ракета. В результате обстрела погиб один мирный житель 1993 года рождения, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что дополнительная информация уточняется.

Напомним, что за сутки украинские боевики обстреляли три населенных пункта в Луганской Народной Республике. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения.

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