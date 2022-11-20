Трехлетний план по восстановлению Мариуполя выполнят за два года

Зампред Правительства России совместно с врио Главы ДНР провел встречу с мариупольскими строителями. Фото: t.me/mkhusnullin

План по восстановлению Мариуполя, рассчитанный на три года, выполнят за два. В городе уже восстановлено 150 домов. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин после встречи со строителями, которые работают на мариупольских объектах.

— Два дня работал в новых регионах страны. Вчера был в Мариуполе. Провел объезд объектов, посмотрел ход строительства, вместе с врио Главы Денисом Пушилиным провел встречу со строителями, которые работают на объектах, — отметил зампред.

Хуснуллин подчеркнул, что всего в городе работают 28000 строителей, которые сейчас восстанавливают порядка 1250 объектов. Зампред добавил, что в Мариуполе есть проблема по подключению к сетям, но с ней сейчас активно работают и слышат обращения жителей.

— Сейчас подано тепло в 475 домов, до конца года ставим задачу обеспечить подключение 1000 объектов, но есть проблема с ветхостью сетей в городе в целом. В целом планируем наш трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в городе выполнить за 2 года! — отметил заместитель Председателя.

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