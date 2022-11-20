За сутки украинские боевики обстреляли девять населенных пунктов ДНР

Украинские боевики выпустили по ДНР 115 снарядов за сутки. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 115 различных боеприпасов. Под огнем украинских боевиков оказались девять населенных пунктов Республики. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены семь домостроений в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались девять населенных пунктов Республики: Донецк, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Красный Партизан, Каштановое, Макеевка и Иловайск, — подчеркнули в СЦКК.

В ведомстве отметили, что на донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На иловайском — РСЗО «Himars». На ясиноватском — РСЗО «Град», артиллерию 152 мм. На горловском — артиллерию 155 и 152 мм. За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.

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