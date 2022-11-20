В ДНР обесточено более семи тысяч бытовых абонентов

Специалисты оперативно устранят неполадки. Фото: пресс-служба Минугля и энергетики ДНР

В Донецкой Народной Республике без света остаются более семи тысяч бытовых абонентов по состоянию на утро 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

— По состоянию на 7:30 20 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 135 трансформаторных подстанций, 7200 бытовых абонентов, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что аварийно-восстановительные бригады «Региональной энергопоставляющей компании» уже оперативно устраняют повреждения электросетей в разных районах Республики.

Напомним, что вчера из-за автоматического отключения трансформаторных подстанций без электроснабжения остались порядка 500 бытовых абонентов в Ворошиловском района на проспектах Дзержинского и Комсомольский. Однако менее чем за час энергетикам удалось восстановить электроснабжение. Об этом сообщал глава администрации столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.

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