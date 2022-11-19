В Донецке на набережной Кальмиуса высадили катальпы

На набережной высадили 50 деревьев катальпы и 50 кустов Спиреи Вангутта. Фото: ТГ/Кулемзин

Акция по озеленению Донецка прошла сегодня неподалеку от набережной Кальмиуса. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Вдоль недавно открытых спортивных площадок по улице Набережной в Ворошиловском районе высадили 50 деревьев катальпы и 50 кустов Спиреи Вангутта. Эти растения из донецкого питомника, они приспособлены к нашему климату и прекрасно приживаются, — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в акции приняли участие премьер-министр Республики Виталий Хоценко, министры, работники «Зеленстроя» и другие горожане, а также волонтеры из Москвы. Участников угощали чаем и выпечкой.

Алексей Кулемзин поблагодарил всех, кто принял участие в акции.

- Уверен, что уже в следующем году вся эта территория будет радовать дончан и станет одним из излюбленных мест для занятий физической культурой и спортом, - отметил мэр столицы.

Кстати, в конце лета общественники РФ открыли в этом районе Донецка спортплощадку с двумя футбольными полями и тренажерами.

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