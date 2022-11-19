Украинские боевики убили в Лисичанске двоих мирных жителей, еще четверых ранили

Украинские боевики после себя оставляют на территории ЛНР одни развалины. Фото: ГП ЛНР

Сегодня, 19 ноября, два мирных жителя погибли и четыре получили ранения в результате обстрела Лисичанска киевскими силовиками. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Вооруженные силы Украины в 10:50 обстреляли Лисичанск из 155-мм артиллерийского орудия. Был выпущен один снаряд. В результате обстрела погибли два мирных жителя и четверо получили ранения, - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня ночью украинские боевики обстреляли село Новоселовка в Перевальском районе, выпустив одну ракету американской РСЗО (реактивной системы залпового огня) M142 HIMARS.

А 18 ноября киевские силовики выпустили шесть ракет HIMARS по Брянке. В результате обстрела ранена женщина 1949 года рождения, разрушено два жилых дома и здание бывшей санитарно-эпидемиологической станции, а также повреждено три жилых дома, семь хозпостроек, здание общественной организации ДОСААФ, газопровод и линия электропередач.

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