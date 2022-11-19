Общественники и болельщики «Зенита» передали военнослужащим ЛНР на передовой теплые вещи

Теплые вещи передали прямо в руки бойцов. Фото: НМ ЛНР

Представители движения «Время помогать» и болельщики футбольного клуба «Зенит» передали военнослужащим ЛНР, находящимся на передовой, теплые вещи и продукты.

- Мы приехали по фронтовым дорогам, с горем пополам привезли прицеп прямо на линию фронта. Наступают холода – и наш груз как нельзя будет кстати. Привезли теплые вещи: шапки, перчатки, флиски (флисовые кофты), носки, трусы, балаклавы – те вещи, которые пригодятся на фронте в этих условиях, - сообщил активист движения «Время помогать» Иван Ходак.

Он добавил, что болельщики «Зенита» привезли все самые необходимые вещи, начиная от зубной пасты, еды, каких-то консервов вплоть до газовых баллонов и газовых горелок.

- Они все переданы будут ребятам, которые непосредственно находятся на фронте. Все пришло по назначению, - заверил представитель движения.

Движение «Время помогать» поддерживает военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Участники организации шьют и передают изделия в военкоматы, на полигоны с мобилизованными и на передовую.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Такой помощи регион никогда не получал»: Леонид Пасечник рассказал о поддержке Луганщины со стороны Правительства России

Работа по восстановлению инфраструктуры и экономики Республики поражает масштабами (подробнее)