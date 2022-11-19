Глава ДНР поздравил артиллеристов с праздником

От артиллеристов в современном бою зависит очень и очень многое. Фото: НМ ДНР

Сегодня, 19 ноября, врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии.

- Исходя из того, как идет освобождение Русской земли, мы видим, что вы справляетесь со своими задачами. И я бы сказал, что сейчас нынешнее противостояние – это противостояние артиллерии. Стрелковое оружие в данном конфликте задействуется крайне редко. А вот от артиллеристов, ракетных войск зависит очень и очень многое. Я уверен, что мы дойдем к победе. Я уверен, что Русская земля будет освобождена, — сказал Пушилин.

Он пожелал бойцам сил, терпения и скорейшей победы.

Также сегодня в Донецке на Аллее Славы открыли бюст легендарной Корсе - Герою ДНР и РФ Ольге Качуре, которая с 2014 года командовала реактивным артдивизионом.

Напомним, День ракетных войск и артиллерии отмечается в России ежегодно 19 ноября.

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