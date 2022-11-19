Бюст Героя ДНР и РФ Ольги Качуры открыли в День артиллерии. Фото:ТГ/Пушилин

Сегодня, 19 ноября, в День артиллерии в Донецке на Аллее Славы открыли бюст легендарной Корсы - Героя ДНР и РФ Ольги Качуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который принял участие в мероприятии.

- Война – дело мужское. Тем более поражает, когда женщина на войне – командир. И не просто командир, а командир реактивного артдивизиона. Надо быть выдающейся женщиной, чтобы восемь лет успешно руководить артиллеристами. Такой была Ольга Качура – наша Корса, - заявил Пушилин.

Он отметил, что Качура наравне с мужчинами, тысячами своих земляков встала на защиту Донбасса с самого начала военного конфликта в 2014 году. Воевала жестко, бескомпромиссно, талантливо. Имела неоспоримый авторитет в огромном мужском коллективе.

- Противник много лет вел за ней охоту. Ей объявляли смертный приговор, угрожали, запугивали, всячески пытались сломить дух – но нет! Она до конца осталась верной Родине, своему долгу, - подчеркнул Пушилин.

Он поблагодарил Фонд Некрасова за помощь в изготовлении памятника Ольге Качуре.

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