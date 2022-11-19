Общественная палата ДНР предложила вузам увековечить память погибших на фронте студентов

В феврале-марте сотни студентов вузов ушли на фронт по мобилизации Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Память о мобилизованных студентах ДНР, погибших при исполнении воинского долга, следует увековечить в учебных заведениях, где они обучались. С такой инициативой выступила заместитель председателя Общественной палаты Республики Анна Ревякина.

- Считаю, что долг донецких вузов сейчас — сделать таблички памяти и повесить либо в главных корпусах, либо на факультетах, где учились погибшие. Это важно. Мы не должны забывать об этой странице нашей истории, когда наши дети пошли в окопы и отдали свои жизни. Как шли студенты наших вузов в роковые сороковые. Так и сейчас, — отметила Ревякина.

Она также призвала педагогов быть особо чуткими к демобилизованным студентам, которые со следующей недели начнут возвращаться домой.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 13 ноября дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на фронт студентов из Республик Донбасса. 18 ноября врио Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о демобилизации студентов очной и очно-заочной форм обучения учреждений среднего и высшего профессионального образования. Аналогичное решение принято в ЛНР.

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