Глава ДНР сообщил, что Донецк тоже получит российское почетное звание

Донецк тоже заслуживает почетного звания Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Одно из российских почетных званий для городов может в скором времени присвоено Донецку. Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

- Прошло для нас важное событие — восстановление исторической справедливости. Горловке было присвоено звание «Город трудовой доблести», Мариуполю — «Город воинской славы». Это связано с Великой Отечественной войной. Люди поддерживают, но задают вопрос: а как же Донецк? Это все же столица наша. Я вам могу сказать коротко: с этим будет все хорошо, стоит немножко подождать, — сказал Пушилин.

Напомним, что 15 ноября Президент России Владимир Путин присвоил Горловке и Мариуполю российские почетные звания. Мариуполю - за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Горловке - за значительный вклад горожан в достижение Победы в Великой Отечественной войне, бесперебойного производства военной и гражданской продукции, массовый трудовой героизм и самоотверженность трудящихся.

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