Военные эксперты ДНР выяснили, кто обстрелял здание «Воды Донбасса» и стадион «Донбасс Арена»

На стадионе «Донбасс Арена» повреждено более 120 стеклопакетов. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела 18 ноября Киевского района Донецка, а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня.

- Противник вел огонь с применением артиллерийских систем калибром 155 мм со своих позиций в районе населенного пункта Желанное Первое. Это зона ответственности 56-й отдельной мотопехотной бригады. Командир бригады полковник Сергей Сирченко, начальник артиллерии – полковник Артём Пучков, - говорится в сообщении СЦКК.

Отмечается, что обстрел со стороны ВСУ осуществлен из вооружения, поставленного странами НАТО.

В результате обстрела зафиксировано прямое попадание в здание пр. Германа Титова, 8. Здесь располагается центральная контрольно-исследовательская и проектно-изыскательная водная лаборатория ГУП «Вода Донбасса». Ранения получили 6 сотрудников предприятия: женщины 1991 и 1994 г.р., мужчины 1991, 1986, 1994 и 1967 г.р. Повреждены служебные кабинеты, остекление, стены.

Также зафиксировано попадание на территорию стадиона «Донбасс Арена» ул. Челюскинцев 189 Е. Повреждено более 120 стеклопакетов.

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