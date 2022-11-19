В ДНР хотят наладить круглосуточное водоснабжение во всех городах и поселках

В течение первого полугодия следующего года будет построен новый водоканал из реки Дон. Фото: Минстрой ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что проблемы с водоснабжением в Республике должны быть решены путем организации круглосуточной подачи воды населению как в городах, так и поселках. Об этом руководитель региона заявил в своем телеграм-канале.

- В течение первого полугодия следующего года новый водоканал из реки Дон — грандиознейший проект — будет реализован, — сказал Пушилин. — Моя мечта, пока это мечта, но я уверен, что мы ее добьемся, — чтобы у нас было круглосуточное водоснабжение по всем нашим населенным пунктам. Это правильно, будем прилагать все усилия.

Напомним, что ВСУ прекратили поставку воды в ДНР по главному источнику водоснабжения – каналу Северский Донец-Донбасс. Жители городов вот уже несколько месяцев испытывают большие проблемы из-за отсутствия воды. Добавим, что круглосуточного водоснабжения во всем Донбассе не было ни во времена СССР, ни Украины.

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