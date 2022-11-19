Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 90 украинских боевиков, четыре танка и семь беспилотников

Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 90 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 1 РСЗО «Ураган», 2 танка (Т-72М1), 4 единицы бронированной техники, 5 автомобилей повышенной проходимости, в воздухе сбито 4 БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Потери киевских силовиков от огня Народной милиции ЛНР составили до 50 военнослужащих.

- Уничтожено до 50 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортеров, три беспилотных летательных аппарата, 12 единиц специальной автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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