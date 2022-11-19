В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены шесть мирных жителей

В результате обстрела здания КП «Вода Донбасса» на проспекте Титова были ранены шесть человек. Фото: ШТО ДНР

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 24 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 129 снарядов и мин.

На донецком направлении противник применял – артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 122 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 152 мм.

Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка (Червоногвардейский район).

В результате обстрелов получили ранения 6 гражданских в Киевском районе Донецка.

Повреждены 9 домостроений в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Ясном, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.

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