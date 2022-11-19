В результате удара ракетами HIMARS по Брянке в ЛНР ранена женщина, разрушены дома

Последствия обстрела Брянки. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки, 18 ноября, один раз обстреляли территорию ЛНР. В результате ранена пожилая женщина. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны ВФУ зафиксирован один обстрел по населенному пункту Брянка с применением американской РСЗО (реактивной системы залпового огня) M142 HIMARS. Выпущено шесть ракет, - говорится в сообщении.

В результате обстрела ранена женщина 1949 года рождения, разрушено два жилых дома и здание бывшей санитарно-эпидемиологической станции, а также повреждено три жилых дома, семь хозпостроек, здание общественной организации ДОСААФ, газопровод и линия электропередач.

А сегодня ночью в 01:25 киевские силовики обстреляли село Новоселовка в Перевальском районе, выпустив одну ракету HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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