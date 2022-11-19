Глава ДНР сообщил, когда студентов вернут с фронта

Денис Пушилин рассказал, что будут решаться вопросы возвращения демобилизованных студентов к учебе. Фото: АГ ДНР

Первые группы демобилизованных студентов вернутся с фронта в начале следующей недели. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Первые группы уже демобилизованных студентов, я думаю, мы увидим в начале следующей недели. Нужно будет пообщаться с ребятами, на что они нацелены. Нам важно, чтобы они вернулись к учебе, — отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что вместе с тем необходимо решить ряд организационных вопросов, связанных с форматом возвращения обучающихся к занятиям, поскольку они были мобилизованы и возвращаются в разгар учебного года.

- Будет проведен ряд совещаний. Мы не должны навредить учебному процессу, но и должны учесть интересы самих наших ребят. В начале недели сможем тщательно обсудить это и выйти на справедливые решения, — сказал врио Главы ДНР.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 13 ноября дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на фронт студентов из Республик Донбасса. 18 ноября, врио Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о демобилизации студентов очной и очно-заочной форм обучения учреждений среднего и высшего профессионального образования. Аналогичное решение принято в ЛНР.

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