«Почта Донбасса» выпустила марки, посвященные освобожденной Волновахе

Набор уже доступен в продаже. Фото: пресс-служба «Почты Донбасса»

Марки, посвященные Волновахе, вышли в новом филателистском наборе «Почты Донбасса». В основе композиции виньетки — герб города Волноваха, исполненный в традиционной геральдической форме щита. Выпуск дополнен тематическим конвертом и штемпелем. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.

— Лазурный цвет верхней половины щита символизирует небо, золотой цвет нижней части — природные богатства края. Дугообразное цветовое разделение щита обозначает расположение города на одной из самых высоких точек Приазовской возвышенности, — отметили в пресс-службе.

В республиканском почтовом операторе подчеркнули, что в верхней части щита изображена серебряная птица с расправленными крыльями, парящая в небе, которая символизирует город и своим контуром напоминает контур городских застроек.

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