Врио Главы ЛНР уволил с военной службы мобилизованных студентов

Мобилизованные студенты смогут продолжить военную службу или вернуться домой. Фото: НМ ДНР

Врио Главы Луганской Народной Республики подписал указ об увольнении с военной службы студентов, призванных по мобилизации, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную лицензию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования государственных образовательных организаций ЛНР и получающих образование впервые. Соответствующий документ опубликован на сайте Леонида Пасечника.

— Командирам соединений и воинских частей 2 армейского корпуса заключить контракты со студентами, ранее призванными по мобилизации, не желающими увольняться с военной службы в связи с вновь открывшимися обстоятельствами при переходе под юрисдикцию Российской Федерации, — сказано в документе.

Указом подчеркивается, что мобилизованные студенты, заключившие контакт, имеют право на предоставление академического отпуска на весь период прохождения военной службы по контракту.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с сегодняшнего дня.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин подписал указ, увольняющий мобилизованных студентов ДНР с военной службы

Ранее Владимир Путин распорядился демобилизовать студентов Донбасса (подробнее)