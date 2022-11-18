Денис Пушилин подписал указ, увольняющий мобилизованных студентов ДНР с военной службы

Мобилизованные студенты смогут вернуться домой и продолжить учебу. Фото: ДАН

Врио Главы Донецкой Народной Республики подписал указ №30, согласно которому с военной службы увольняются студенты, призванные на военную службу по мобилизации, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения. Соответствующий документ опубликован на сайте Денис Пушилина.

— Уволить студентов, призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях и получающих образование соответствующего уровня впервые, — сказано в документе.

Напомним, что ранее Денис Пушилин и Леонид Пасечник поблагодарили Владимира Путина за решение демобилизовать студентов ДНР и ЛНР. Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что демобилизация пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений.

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