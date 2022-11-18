ВФУ обстреляли «Донбасс Арену», в стадионе выбиты стекла

В здании повреждено порядка 50 стеклопакетов. Фото: Кулемзин/Тг

Украинские боевики открыли огонь по центру Донецка, в результате чего повреждения получил стадион «Донбасс Арена». Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрелов со стороны украинских боевиков получил повреждения стадион «Донбасс Арена». По предварительным данным повреждено около 50 стеклопакетов, некоторые из них насквозь пробиты осколками, — подчеркнул мэр.

Градоначальник отметил, что подробности о количестве повреждений уточняются.

Напомним, что ранее стало известно о ранении шести мирных жителей в Киевском районе Донецка по проспекту Германа Титова. Женщины 1991 и 1994 годов рождения, а также мужчины 1991, 1980, 1994, 1967 годов рождения были госпитализированы. Кроме того, зафиксировано прямое попадание в здание Центральной городской лаборатории государственного предприятия «Вода Донбасса» на проспекте Германа Титова, 8.

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