Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Донецка артиллерией калибром 155 мм

Повреждена кровля, два трансформатора, газовая труба, система вентиляции кондитерской фабрики «Лаконд». Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли три района Донецка 17 ноября, в результате чего повреждения получили фасад, остекление и учебные классы школы №13, многоквартирные жилые дома на улице Щорса и здания на территории кондитерской фабрики «Лаконд». Военные эксперты СЦКК подтвердили, что украинские боевики обстреляли город с применением артиллерийских систем калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Сокол. Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с ВФУ терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, — подчеркнули в ведомстве.

В СЦКК отметили, что это зона ответственности 110-й Отдельной механизированной бригады (командир – полковник Кураш Евгений Юрьевич; начальник артиллерии – подполковник Циганок Дмитрий Васильевич).

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