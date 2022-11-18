В 2022 году в ДНР собрали на 80% зерна больше, чем в 2021

Новоазовский хлебзавод обеспечивает продукцией всю Республику. Фото: скриншот из видео t.me/HocenkoVP
Благодаря работе хозяйств, в том числе с освобожденных территорий, в 2022 году в Донецкой Народной Республике было собрано на 80% больше зерна ранних зерновых и зернобобовых культур в сравнении с 2021 годом. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко во время рабочей поездки в Новоазовский район.
— Рабочую поездку в Новоазовский район начал с посещения хлебозавода, который обеспечивает своей продукцией не только ближайшие населенные пункты, но и другие территории, включая Донецк. Предприятие производит в месяц порядка 400 тонн хлеба, хлебобулочные изделия, а также муку, кондитерку и крупы, — отметил Председатель.
Хоценко подчеркнул, что хлеба и муки в ДНР достаточно.
— Сегодня в Республике полноценно функционирует 34 предприятия хлебопекарной отрасли, — отметил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики.
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