Общественная организация «Опора России» доставила гумпомощь в шахтерский детский сад

Детям привезли развивающие настольные игры, конструктор и спортивный инвентарь. Фото: shatov_av_agsh

Общественная организация «Опора России» доставила в ясли-сад №6 Шахтерска гуманитарную помощь. В состав груза вошел холодильный шкаф, стиральная машина, электронагревательный бак, а также игрушки и спортивный инвентарь для детей. Об этом сообщил глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

— Выражаю искреннюю благодарность и признательность за оказанную гуманитарную помощь, которая является неоценимым вкладом в развитие юного поколения и ощутимой поддержкой для детских учреждений, — подчеркнул мэр.

Напомним, что ранее Калининский район Санкт-Петербурга передал помощь детям из малообеспеченных семей и детям-сиротам Мариуполя. В гуманитарный груз вошли новые куртки, свитера и обувь, которые были подобраны для них по индивидуальным размерам. 25 коробок адресной помощи пришли и для воспитанников детского сада №98.

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