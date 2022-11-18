Четыре специалиста получили награды «Почетный строитель России» за восстановление Мариуполя

Глава Мариуполя также принял участие в церемонии чествования специалистов, занятых восстановлением города. Фото: t.me/glavamariupol

Награды «Почетный строитель России» получили четыре специалиста, которые заняты в работах по восстановлению Мариуполя. Еще более десяти человек, а также представители городских администраций получили благодарности. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Всеми нами уже пройдена большая дорога, и сегодня мы видим первые впечатляющие результаты совместного труда. Мариуполь отстраивается, в город возвращаются люди. Они видят перспективу и также благодарят каждого из специалистов за их бесценный вклад и усилия по возрождению родного города. Спасибо! — отметил мэр.

Константин Иващенко подчеркнул, что четверо специалистов были удостоены ведомственной награды «Почетный строитель России» по поручению министра строительства и ЖКХ России. Министерство отметило вклад в дело восстановления Мариуполя и представителей городских администраций – им также были вручены благодарности.

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