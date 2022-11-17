В ДНР присвоили звание Героя Труда почетному президенту ДонНАСА Евгению Горохову

Евгений Горохов является основателем уникальной научной школы по повышению надежности и долговечности строительных конструкций, прославившей Донбасс во всем мире. Фото: официальный сайт ДНР

В Донецкой Народной Республике присвоили звание «Герой Труда» почетному президенту Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, бывшему министру образования и науки Евгению Горохову. Об этом заявил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин.

Он сообщил, что поздравил сегодня ДонНАСА с 50-летием. Этот вуз славится своими выпускниками и профессорско-преподавательским составом. О высоком качестве получаемого здесь образования свидетельствует тот факт, что еще до того, как Республика на правах субъекта вошла в состав России, программы академии уже были аккредитованы в РФ. В этом году на базе учебного заведения было создано региональное отделение Российского общества инженеров строительства.

- Весомый вклад в развитие академии внес почетный президент ДонНАСА Евгений Горохов. Вручил ему сегодня Звезду Героя Труда Донецкой Народной Республики, - рассказал Денис Пушилин.

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