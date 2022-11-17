В ЛНР запаслись материалами для ремонта электрообъектов на случай обстрелов

Особенно это важно зимой, когда от подачи электроэнергии напрямую зависит тепло в домах и квартирах. Фото: mintek-dnr.ru

В Луганской Народной Республике запаслись материалами для ремонта электрообъектов на случай их разрушений во время обстрелов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он пояснил, что в последнее время украинские боевики активизировали обстрелы объектов жизнеобеспечения Республики. Поэтому был сделан резерв в виде трансформаторных подстанций, проводов, столбов и железобетонных опор. Особенно это важно зимой, когда от подачи электроэнергии напрямую зависит тепло в домах и квартирах.

- В частности, электроподстанции, одна из которых была разбита в районе той же Кременной, в районе Рубежного - четыре и одна на следующий день была разбита в районе города Старобельск. В результате чего достаточно серьезная часть территории Республики осталась без света. Мы все это восстановили. Восстановили частично за счет имеющихся резервов, то есть переподключения других трансформаторов, - рассказал Леонид Пасечник.

Он также добавил, что помощь в этом оказали другие регионы Российской Федерации и Правительство России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР построят водовод из реки Дон

Реализация проекта запланирована на первое полугодие 2023 года (подробнее)