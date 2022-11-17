ВСУ обстреляли из «Градов» два района Донецка, погиб мужчина

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Фото: t.me/dnronline

Сегодня днем два района Донецка подверглись ударам противника из РСЗО «Град». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В 12:57 украинские фашисты открыли огонь из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». По данным СЦКК по Киевскому и Куйбышевскому районам выпущено 20 ракет, - проинформировал он.

Чуть позже стало известно, что обстрелы привели к жертвам среди мирного населения.

- По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района погиб мужчина 1978 года рождения, - заявил мэр.

Сообщается также, что в результате обстрела поселка Северный в Куйбышевском районе была повреждена котельная и наружная теплотрасса. По предварительной информации, есть пострадавшие. Их анкетные данные сейчас устанавливаются.

Тем временем в Ясиноватой два мирных жителя получили ранения при обстреле. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Вооруженные формирования Украины атаковали Ясиноватую, ранены два человека, - проинформировали там.

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