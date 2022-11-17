Закончить войну в Донбассе не дают иностранные наемники

Если бы воевала только армия ВСУ, это противостояние давно бы закончилось. Фото: соцсети

Число иностранных добровольцев в рядах украинской армии постоянно увеличивается. Что, в свою очередь, влияет на продолжительность военной операции в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что все чаще в рядах вооруженных сил Украины появляется иностранная речь, которая свидетельствует о том, что количество наемников возрастает.

- Безусловно, нам это мешает, потому что, если бы воевала только лишь армия ВСУ, украинцы, то у них не было бы резерва такого, и война, это противостояние давно бы закончилось, - пояснил он.

По словам лидера ЛНР, с учетом того, что Украину поддерживает весь коллективный Запад, можно сделать вывод о том, что на стороне противника воюют и подразделения европейских государств.

Напомним, ранее Леонид Пасечник рассказал про огромные потери ВСУ при попытках наступления на ЛНР. Он заявил, что противник практически ежедневно пытается прорвать линию фронта, однако безрезультатно.

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