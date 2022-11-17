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НовостиПолитика17 ноября 2022 15:52

Леонид Пасечник рассказал про огромные потери ВСУ при попытках наступления на ЛНР

Противник практически ежедневно пытается прорвать линию фронта, однако безрезультатно
Ирина ДМИТРИЕВА
Лидер Республики заявил, что давление со стороны врага за последние несколько дней существенно возросло. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Лидер Республики заявил, что давление со стороны врага за последние несколько дней существенно возросло. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Украинские войска предпринимают практически ежедневные попытки наступления по всей линии фронта в ЛНР, однако несут при этом огромные потери и продвижения не имеют. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что давление со стороны врага за последние несколько дней возросло достаточно серьезно.

- Но еще раз повторюсь, наши вооруженные силы справляются с поставленной задачей, и противник успехов ни на одном из направлений не имеет, - заявил лидер ЛНР.

Леонид Пасечник также подчеркнул, что Республика располагает достаточным количеством военнослужащих, вооружения и военной техники. Сдержать врага защитникам помогают и российские военные.

- У нас достаточное количество военных. Безусловно, подходят подразделения, сформированные из резерва, которые мобилизованы на территории Российской Федерации, подходит техника, подходит вооружение. И мы укрепляем ряды наших военных, - сообщил он.

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