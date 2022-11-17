Леонид Пасечник рассказал про огромные потери ВСУ при попытках наступления на ЛНР

Лидер Республики заявил, что давление со стороны врага за последние несколько дней существенно возросло. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Украинские войска предпринимают практически ежедневные попытки наступления по всей линии фронта в ЛНР, однако несут при этом огромные потери и продвижения не имеют. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что давление со стороны врага за последние несколько дней возросло достаточно серьезно.

- Но еще раз повторюсь, наши вооруженные силы справляются с поставленной задачей, и противник успехов ни на одном из направлений не имеет, - заявил лидер ЛНР.

Леонид Пасечник также подчеркнул, что Республика располагает достаточным количеством военнослужащих, вооружения и военной техники. Сдержать врага защитникам помогают и российские военные.

- У нас достаточное количество военных. Безусловно, подходят подразделения, сформированные из резерва, которые мобилизованы на территории Российской Федерации, подходит техника, подходит вооружение. И мы укрепляем ряды наших военных, - сообщил он.

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