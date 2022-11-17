В ЛНР заявили про интерес регионов России к локализации производства в Республике

Сегодня в Луганске прошел круглый стол на тему поддержки малого и среднего бизнеса. Фото: ЛИЦ

Российские регионы проявляют большую заинтересованность в локализации производства на территории Луганской Народной Республики. Об этом заявил во время проведения круглого стола в Луганске депутат Народного Совета ЛНР, председатель Республиканского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Денис Колесников.

Он уточнил, что подведомственная ему организация поможет луганским предпринимателям не только безболезненно перейти на российские стандарты, но также найти рынки сбыта для своей продукции. Кроме того, она будет способствовать налаживанию контакта между предприятиями Республики и другими субъектами хозяйствования РФ.

Депутат отметил, что с другой стороны, у российских регионов также есть большой интерес к локализации производства на территории ЛНР.

- Им интересно, какие условия мы им предложим. Такое взаимообогащение произойдет при поддержке «Опоры России», - пояснил Колесников.

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