В ЛНР сделали подарки детям из числа семей погибших военнослужащих

Акцию провели накануне Всемирного дня ребенка. Фото: ООО «МКС»

В Луганской Народной Республике оператор мобильной связи «Мобильные коммуникационные системы» и ООО «Луганская телефонная компания» приобрели для детей погибших военнослужащих беспроводные наушники и сладости. Сделали это накануне Всемирного дня ребенка за счет средств, которые были предусмотрены на выплату сотрудникам дивидендов и проведение новогодних праздников. Акцию поддержало Министерство связи и массовых коммуникаций Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МКС.

- Отдавая дань уважения нашим защитникам, которые пожертвовали самым ценным, что есть у человека, связисты Республики решили отказаться от празднования новогодних мероприятий и получения дивидендов. Все собранные средства направили на достижение нашей общей цели, - рассказали на предприятии.

Уточняется, что подарки получили в общей сложности 210 детей погибших военнослужащих из Луганска.

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