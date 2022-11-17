В ДНР заявили об уничтожении нескольких артустановок ВСУ иностранного производства

Бои в Донбассе продолжаются. Фото: ЛИЦ

За прошедшие сутки военнослужащие ДНР при поддержке российских войск уничтожили несколько артустановок ВСУ иностранного производства, расположенных в Донбассе. Кроме того, противник лишился также другой военной техники. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки - 2С1 «Гвоздика» и CAESAR, четыре гаубицы - три М777 и АХС «Краб», РСЗО «Град», три танка - два Т-64БВ и Т-72М1, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три беспилотника, - заявили в оборонном ведомстве Республики.

Там уточнили также, что противник потерял в боях в живой силе около 30 человек.

Тем временем в ЛНР сообщили про 55 уничтоженных военнослужащих украинской армии.

- Уничтожено до 55 человек личного состава, две артиллерийские установки, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 12 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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