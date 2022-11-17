В ДНР обстрелами повреждены более 20 домов и 6 гражданских объектов за сутки

Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики. Фото (архив): t.me/dnronline

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам 36 раз. Противник выпустил в ее направлении 134 боеприпаса, использовав РСЗО «Himars» и «Град», артиллерию 155 и 152 мм, а также 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики, включая Донецк, Харцызск, Гольмовский, Горловку, Новобахмутовку, Яковлевку, Ясиноватую, Макеевку и Докучаевск.

В результате обстрелов пострадали мирные люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Киевском районе Донецка и ранее освобожденных Красной Поляне и Павловке, - заявили наблюдатели.

Кроме того, сообщается, что снарядами повреждено 21 домостроение, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры в Республике.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли здание электроцеха на территории харцызского завода «Силур». Зафиксированы также повреждения теплотрассы.

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