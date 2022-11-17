В Луганске легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть жертвы

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди. Фото (иллюстрация): МВД ЛНР

В Луганске сегодня ночью произошло смертельное ДТП - легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной. Водитель легковушки погиб, также была сильно травмирована женщина. Ее госпитализировали в больницу, сейчас она находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован 17 ноября в 00:27 по улице Ломоносова. Водитель легкового автомобиля «Chevrolet Aveo» не справился с управлением и наехал на грузовик «Урал».

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина, личность которого устанавливается, погиб на месте аварии, пострадала женщина 1998 года рождения. Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Луганской республиканской клинической больницы, - рассказали в спасательном ведомстве.

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