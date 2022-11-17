ВСУ ночью обстреляли Донецк из натовских гаубиц и РСЗО HIMARS

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Фото: t.me/dnronline

Сегодня ночью украинские войска снова подвергли Донецк массированному обстрелу. По городу были выпущены более десятка крупнокалиберных снарядов и две ракеты HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в 21:28 со стороны подконтрольной ВСУ Орловки по Киевскому району были выпущены 3 снаряда калибром 155 мм. В 22:12 из Красногоровки по Кировскому району выпущены 4 снаряда калибром 152 мм, а в 22:58 по Петровскому и Кировскому районам выпущены 5 таких снарядов.

Под обстрелом оказался также тыловой Пролетарский район столицы. По нему из населенного пункта Мемрик был нанесен ракетный удар из американской установки HIMARS.

- 03:26 - населенный пункт Мемрик - г. Донецк (Пролетарский район): выпущено две ракеты из установки М142 HIMARS, - проинформировало представительство.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

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