Украинские боевики обстреляли Ясиноватую, поврежден Дворец культуры

Обстрелами ВФУ поврежден Дворец культуры шахтостроителей. Фото: t.me/shevchenko_yas

Вооруженные формирования открыли огонь по Ясиноватой, в результате чего повреждения получил Дворец культуры машиностроителей и жилой дом. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Зафиксированы повреждения Дворца культуры машиностроителей по улице Машиностроителей, 21, а также возгорание частного дома по улице Свободы, — отметили в СЦКК.

Тем временем украинские боевики обстреляли Докучаевск. На Молодежном переулке поврежден частный жилой дом, а также автомобиль.

Напомним, что ранее в Ясиноватой начали распространяться слухи о якобы смерти главы администрации города Дмитрия Шевченко. Мэр записал видеообращение, в котором опровергнул эти сообщения и призвал горожан доверять только проверенной информации.

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