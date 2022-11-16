В Мариуполе восстанавливают тяговые подстанции, которые питают трамваи и троллейбусы

В городе планируют запустить электротранспорт. Фото: t.me/glavamariupol

В Мариуполе ремонтируют тяговые подстанции, необходимые для запуска электротранспорта. Первым в городе запустят трамвай от улицы Куприна в Жовтневом районе до депо №3 в Ильичевском. Об этом сообщил глава администрации Мариуполе Константин Иващенко.

— Техническая бригада МУП АГМ «Мариупольтранс» восстанавливает тяговые трансформаторные подстанции, которые питают троллейбусные и трамвайные контактные сети. Первым в городе планируется запустить трамвай от ул. Куприна в Жовтневом районе до депо №3 в Ильичевском, — подчеркнул мэр. — Специалисты уже обследовали подстанции, которые обеспечивают движение электротранспорта на данном маршруте.

Иващенко отметил, что специалисты тестируют работу трех трансформаторов ТП №17 – она питает контактные сети между проспектом Ленина и улицей Урицкого, а также между улицей Куприна и проспектом Металлургов.

— Восстановительные работы идут по плану, с привлечением спецтехники. Уверен, что электротранспорт вернется на улицы города в установленные сроки, — добавил мэр.

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