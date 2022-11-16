Украинские боевики ранили мирного жителя в Красной Поляне

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Республики (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Красная Поляна, который временно включен в зону ответственности администрации Донецка. В результате обстрела ранение получил мужчина 1958 года рождения. Его госпитализировали в городскую больницу Волновахи. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Зафиксированы повреждения частных и многоквартирных жилых домов в Красной Поляне по улице Заводская и Школьному переулку, — подчеркнули в СЦКК Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в результате обстрелов обесточена подстанция «ХБК» 110 кВ в Донецке. Остаются обесточенными 37 трансформаторных подстанций, без света находятся 17 00 абонентов Кировского района Донецка.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли Харцызск. Снарядами ВФУ были повреждены несколько зданий на территории завода «Силур».

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