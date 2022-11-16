В ДНР планируют возобновить добычу каолина вблизи Волновахи

В Республику было возвращено крупное месторождение каолина. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике планируют возобновить добычу каолина — белой глины, месторождение которой находится в Волновахском районе на 10 км западнее центра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли ДНР.

— В ходе освободительной операции была возвращена территория одного из крупных месторождений каолина Белая Балка в законные границы Республики, — сказано в сообщении. — В настоящее время, работниками предприятия ведутся ремонтно-восстановительные работы для возобновления добычи, — отметили в министерстве.

В пресс-службе подчеркнули, что мощность залежей ископаемого на Центральном участке составляет среднем 22 метра, а общий объем запасов оценивается в более 9 млн тонн. Площадь карьера Северного участка составляет 30 га, запасы первичного каолина — более 7 млн тонн. На данном участке планируется добывать порядка 300 тысяч тонн полезного ископаемого в год.

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