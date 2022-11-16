В ЛНР с начала года доставили 180 коммунальных машин

До конца года в ЛНР доставят еще 19 коммунальных машин. Фото: пресс-служба Правительства Республики

В Луганскую Народную Республику с начала года доставили 180 единиц спецтехники. Помощь оказывают регионы РФ, крупные строительные компании и федеральные ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

— Всего с начала 2022 года от шефов-регионов России администрации населенных пунктов Луганской Народной Республики в виде гуманитарной помощи получили 180 единиц специализированной техники в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — подчеркнули в Правительстве. — Автопарки пополнились автовышками, мусоровозами, дорожными уборочными машинами, тракторами и экскаваторами, автомобилями для пассажирских перевозок и другой техникой.

В пресс-службе отметили, что Беловодский район получил две строительно-дорожные машины для нужд филиала «Беловодский автодор» от Новосибирской области. До конца года в регион планируется поставить 19 единиц спецтехники. Кроме того, при координации Минстроя России продолжаются работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры в новых регионах, вошедших в состав Российской Федерации.

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