Повреждения после обстрела зафиксированы в промзоне Харцызска (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Харцызск с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего повреждения получили несколько зданий на территории филиала №1 Харцызского сталепроволочного-канатного завода «Силур». Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Филатова, 9 зафиксированы повреждения здания электроцеха и теплотрассы филиала №1 «Харцызский сталепроволочный-канатный завод «Силур» ООО «РостЭкспоСнаб 8», — отметили в СЦКК Донецкой Народной Республики.

В ведомстве подчеркнули, что вооруженные формирования Украины выпустили по Харцызску четыре ракеты из установки М142 «Himars». Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Константиновка.

Напомним, что за сутки ВФУ ранили четверых мирных жителей в ДНР. Ранение, в том числе, получил подросток 2010 года рождения.

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