Специалисты из Нижегородской области продолжают восстанавливать дороги в Харцызске

Регион-шеф восстанавливает дороги, а также ремонтирует дома и детские площадки. Фото: t.me/solntsev_dnr

В Харцызске продолжается ремонт дорог, который выполняют специалисты из региона-шефа — Нижегородской области. Сейчас строители укладывают асфальт на улицах Олега Кошевого и Краснознаменской. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Харцызск с каждым днем становится все лучше. В этом огромная заслуга Нижегородской области, которая взяла шефство над городом и добросовестно выполняет свои обязательства. Сейчас нижегородские специалисты укладывают асфальт на улицах Олега Кошевого и Краснознаменской, — подчеркнул зампред.

Напомним, что ранее в Харцызск из Нижегородской области прибыло новое цифровое оборудование для образовательных организаций. Город получил 153 ноутбука, 175 мышек, 10 лазерных многофункциональных устройств (МФУ), 18 проекторов и 16 интерактивных панелей, которые пополнят техническое оснащение школ в Харцызске, Зугрэсе и Иловайске.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Компенсации за утраченное жилье и имущество получили более 500 жителей ДНР

Выплаты в Республике продолжаются (подробнее)