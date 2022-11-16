Компенсации за утраченное жилье и имущество получили более 500 жителей ДНР

В Республике продолжают выплачивать компенсации за утерянное жилье и имущество. Фото: пресс-служба администрации Горловки

Компенсацию за утраченное жилье и имущество получили уже 525 жителей Республики. Общая сумма выплаты — почти 170 миллионов рублей. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— Одно из приоритетных направлений, на которых мы фокусируем сейчас нашу работу – выплата компенсаций жителям, которые утратили жилье и имущество. Работу комиссий по компенсационным выплатам держу на личном контроле, — подчеркнул Хоценко. — Важно, чтобы все жители Донецкой Народной Республики, которые утратили жилье и имущество из-за военной агрессии Украины, получили причитающуюся им компенсацию.

Председатель Правительства отметил, что на сегодняшний день в пункты приема заявлений уже обратились более 20 тысяч человек, и эту работу необходимо усиливать.

— Такую задачу перед Республикой ставит Правительство РФ и мы будем ее выполнять, — подчеркнул он.

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