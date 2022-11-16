Мирный житель подорвался на украинской мине «Лепесток» в Киевском районе Донецка

При обнаружении противопехотных мин звоните в МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК ДНР

В Киевском районе Донецка по переулку Тимура Фрунзе на противопехотной мине «Лепесток» подорвался мужчина 1965 года рождения. Пострадавший оперативно госпитализирован в Республиканский травматологический центр. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В Киевском районе по улице Чеканной обнаружены сброшенные вооруженными формированиями Украины запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», — подчеркнул мэр города.

Напомним, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо немедленно позвонить в МЧС Донецкой Народной Республики по номеру 101. Категорически нельзя самостоятельно брать в руки и перемещать ВОП. ВФУ дистанционно разбросали противопехотные мины «Лепесток» по территории Донецка и других городов ДНР. Противопехотная фугасная мина «Лепесток» может травмировать и даже искалечить человека.

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