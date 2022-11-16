Для работы зимой в ДНР подготовили свыше 228 коммунальных машин

Города и районы ДНР обеспечены необходимым запасом посыпочных средств. Фото: Минстрой ДНР

Для работы в зимний период в Донецкой Народной Республике подготовлено свыше 228 коммунальных машин. Также заключено 187 договоров со сторонними организациями на привлечение дополнительной спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

— Для работы в зимний период подготовлено свыше 228 единиц техники. Используются и поставленные в текущем году машины, оснащенные всем необходимым оборудованием для снегоочистки и посыпания обледеневших дорог противогололедным материалом, — отметили в министерстве.

Кроме того, сейчас населенные пункты Республики формируют запас посыпочного материала на зиму: техническую соль, песок, отсев и другие сыпучие. В Минстрое отметили, что на первое время города и районы Республики обеспечены необходимым запасом посыпочных средств.

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